شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف قمة إماراتية - بحرينية - أردنية اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل إلى البلاد، مساء أمس الثلاثاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، يرافقه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين.

ورحب سموّ الشيوخ بالملك حمد بن عيسى، معربين عن صادق تعازيهم وخالص مواساتهم، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آل خليفة الكرام الصبر والسلوان.

يذكر أنه تعقد، اليوم الأربعاء، في أبوظبي قمة ثلاثية، تجمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، والملك حمد بن عيسى، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. (وام)