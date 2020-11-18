شكرا لقرائتكم خبر عن قادة أديان من الإمارات وإسرائيل يصلّون مجتمعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

نظمت وزارة الداخلية بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح صلاة خاصة جمعت شخصيات وقادة أديان من دولة الإمارات ودولة إسرائيل؛ حيث يحظى اليوم العالمي للتسامح هذا العام بأهمية خاصة، في ضوء جائحة «كوفيد-19» التي كان لها أثر كبير على الرفاهية الجسدية والعقلية والروحية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وأقيمت هذه الفعالية افتراضياً، واستهدفت الدعاء وتقديم الشكر والثناء لأبطال الصفوف الأولى في خط الدفاع الأول الذين، خلال هذا الوقت العصيب، قاموا بواجباتهم بكل شجاعة، ووضعوا أنفسهم في مواجهة الخطر بشكل يومي؛ لضمان سلامة وصحة مجتمعاتهم.

وألقى عدد من ممثلي الأديان المشاركين، ومن ممثلي وزارتي الداخلية في الإمارات وإسرائيل كلمات أثناء الفعالية، إلى جانب تقديم الدعاء والشكر والامتنان لخط الدفاع الأول، الذين يقدّمون التضحيات في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما قدم مجموعة من الأطفال في الإمارات وإسرائيل مشاركاتهم بالفعالية.

في نهاية الفعالية وبطلب من ممثلي الأديان تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية الإماراتية والإسرائيلية وممثلي الجهات المشاركة، تعمل على تنفيذ أنشطة لتفعيل دور المجتمع ومؤسساته المختلفة في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، بما يضمن أمنها وسلامتها.

ويعدّ هذا الحدث الفريد من نوعه، مصدر إلهام للأشخاص من جميع الأديان حول العالم، ويسلط الضوء على عدد من الأديان العالمية، والدور المهم الذي يلعبه الإيمان في أوقات المحن، لا سيما أوقات الأزمات التي نمر بها هذه الأيام، أما الأديان التي تم تمثيلها في هذا الحدث فهي تشمل: الإسلام واليهودية والبوذية والهندوسية والسيخية والمسيحية والبهائية والدرزية.