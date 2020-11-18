شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يطلع على مشاريع شرطة دبي للحد من الجريمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تفقد الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بحضور الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد أحمد المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد المهندس ليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وكبار الضباط.

وأشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، بدور الإدارة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في دبي خصوصاً والإمارات عموماً، إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم في الجانب المجتمعي من خلال المبادرات المجتمعية التي تنفذها في سبيل نشر الوعي بالظواهر السلبية.

وأكد أن الإدارة تعتبر من الإدارات المهمة ضمن العمل الرئيسي للمجال الشرطي المعني بمكافحة الجريمة والتصدي لمرتكبيها.

واستهل ضاحي خلفان جولته في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتفقد إدارة الحد من الجريمة، واطلع على استراتيجية شرطة دبي للحد من الجرائم، وأهم المشاريع المُنجزة وقيد الإنجاز في هذا المسار، كمشروع تأمين قطاع نقل الأموال، ومشروع تأمين محال الذهب والمجوهرات، وتجربة فريق عمل تأمين المجمعات السكينة.

واستمع إلى شرح حول مبادرات الشرطة المُجتمعية في الإدارة التي تتضمن 18 مبادرة متنوعة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان يطلع على مشاريع شرطة دبي للحد من الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.