بعد 15 عامًا على إخلائها.. مستوطنون إسرائيليون يعودون لمستوطنة في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (بي بي سي)

عاد عشرات المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطنة صانور شمال الضفة الغربية المحتلة، بدعوى حقهم في العودة اليها لأنها" أرض اسرائيلية" وذلك بعد سنوات من إخلاء المستوطنة عام 2005 بأوامر من رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي أرييل كالنر، من حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على صفحته على فيسبوك: "يجب أن اذهب وأكون في صانور للتأكيد أن هذا المكان يخص شعب إسرائيل".

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن المستوطنين عادوا إلى المستوطنة المخلاة، دون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي أو أي من الجهات الأمنية الأخرى.

وذكر الموقع ذاته أن المستوطنين يخططون لإعادة بناء المستوطنة التي تقع في المناطق المصنفة (ج).

بينما أفاد مواطنو البلدة من الفلسطنيين، أن المستوطنين تجمعوا تحت جنح الظلام بالعشرات في حوالي 30 مركبة يرافقهم 8 دوريات عسكرية.