بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد الدارسين بكلية الحرب العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مساء اليوم الثلاثاء، وفد كلية الحرب العليا، وأعضاء هيئة التدريس، ودارسي دورة الحرب العليا رقم "44" وأسرهم، بقيادة اللواء خالد صلاح صادق مدير الكلية.

يأتي ذلك ضمن زيارة الوفد إلى المحافظة، في الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري، للتعرف على أوجه التطور والإنجازات والمشروعات القومية بجنوب سيناء، لكونها تعد من المحافظات الرائدة في مجال التنمية.

قدم اللواء خالد صلاح مدير كلية الحرب العليا في كلمته الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لاستمراره في دعم أكاديمية ناصر العسكرية العليا، لأداء رسالتها التعليمية السامية، وتأهيل كوادر القوات المسلحة وكبار العاملين بالدولة والوافدين من الدول الشقيقة، واهتمامه المسبق لإنجاح تلك الزيارة وتسهيل الإقامة الوفد.

على جانب آخر، استعرض محافظ جنوب سيناء خلال المحاضرة التي ألقاها، إمكانات المحافظة في المجالات المختلفة، والمشروعات التنموية الكبرى التي جرى إنجازها بالمحافظة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، ومدى التطور الذي تحقق في كافة المجالات.

وكرم محافظ جنوب سيناء في ختام اللقاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية، و الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة، وتوزيع هدايا تذكارية لأسر الدارسين.

حضر اللقاء اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.​