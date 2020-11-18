الصحة السورية : تسجيل 77 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 58 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 6836 حالة، الشفاء 2817

حالة، و354 وفاة.وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.