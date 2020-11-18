أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان ، خبر سقوط الصواريخ في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، حيث تبين أن عددها هو ٧ صواريخ.
و قتلت طفلة عراقية وجرح عدد من المدنيين، إثر القصف الصاروخي استهدف العاصمة العراقية بغداد، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أن أربعة صواريخ سقطتفي المنطقة الخضراء وسط بغداد، أما البقية فسقطت خارجها.
وكشفت الخلية، أن "الصواريخ الثلاثة التي سقطت خارج المنطقة الخضراء أحدها سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.
وأفادت الخلية، بإن الصواريخ التي سقطت أسفرتعن مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص جميعهم من المدنيين.
ولفتت إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، شرقي بغداد.
يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مقتل طفلة وإصابة 5 آخرين جراء الهجوم الصاروخى على بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.