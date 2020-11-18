عاجل.. مقتل طفلة وإصابة 5 آخرين جراء الهجوم الصاروخى على بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان ، خبر سقوط الصواريخ في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، حيث تبين أن عددها هو ٧ صواريخ.

و قتلت طفلة عراقية وجرح عدد من المدنيين، إثر القصف الصاروخي استهدف العاصمة العراقية بغداد، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أن أربعة صواريخ سقطت

في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أما البقية فسقطت خارجها.

وكشفت الخلية، أن "الصواريخ الثلاثة التي سقطت خارج المنطقة الخضراء أحدها سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.

وأفادت الخلية، بإن الصواريخ التي سقطت أسفرت

عن مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص جميعهم من المدنيين.

ولفتت إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، شرقي بغداد.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.