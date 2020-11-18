نورث داكوتا الأمريكية تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في العالم

أظهر تحليل بيانات أجراه اتحاد العلماء الأمريكيين، أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ولاية نورث داكوتا الأمريكية هو الأعلى في العالم.

و يوضح التحليل، أن معدل الوفيات

في هذه الولاية هو 18.2 حالة وفاة لكل مليون شخص. وفي الوقت نفسه، يوجد في ولاية ساوث داكوتا 17.4 حالة وفاة لكل مليون، وهو ثالث أسوأ معدل في العالم، وفقا لروسيا اليوم.

وأظهر التقرير اليومي للولاية حول كورونا أنه تم تسجيل 1089 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 16 نوفبر، و743 حالة وفاة.