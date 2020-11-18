السلطات الصحية الروسية: تسجيل 76 وفاة جديدة بكورونا فى موسكو

أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 76 حالة، مقابل 74 أمس الاثنين، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 8009 أشخاص، بعد أن كان 7933 في الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو ارتفاعا تدريجيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت 70 وفاة في بيانات 12 نوفمبر، و69 في 13 نوفمبر، و75 في 14 نوفمبر، و72 في 15 نوفمبر،

و74 في 16 نوفمبر، وفقا لروسيا اليوم.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 522456 إصابة مؤكدة، بينها 377131 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الثلاثاء 5882 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع

دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 22410 إصابات و442 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق عن إمكانية بدء التلقيح الجماعي ضد الفيروس خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.