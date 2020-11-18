مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا: لا مؤشرات على أي تلاعب في الأصوات

أعلن مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا، التي يتم فيها إعادة فرز انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنه تم الانتهاء من التدقيق ولا مؤشرات على أي تلاعب في الأصوات، وفقا لموقع العربية الإخبارى.
و كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، واصل التقدم على الرئيس الأمريكيالمنتهية ولايته دونالد ترامب، في ولاية جورجيا بفارق 14156 صوتًا.
وتمثل ولاية جورجيا التى يتم فيها إعادة فرز الأصوات معيار حاسم للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسط كشف تقارير أمريكية أنه خلال إعادة فرز الأصواتتك اكتشاف أصوات لم يتم حسابها للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، فى الوقت الذى كشف فيه سكرتير ولاية جورجيا تعرضه لتهديدات من الحزب الجمهورى الذى ينتمى له ترامب.
وقالت سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست: أتعرض لضغوط متزايدة من زملائى الجمهوريين لقلب خسارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب فى الولاية.
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