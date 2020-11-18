«المونيتور»: عدوانية تركيا تثير مخاوف المدنيين في شمال شرق سوريا

سيف اليزيد - شادي صلاح الدين (لندن)

تسببت سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العدوانية في المنطقة في إثارة مخاوف سكان شمال شرق سوريا من عملية عسكرية جديدة، في ظل تجديد أنقرة قبل أسابيع قصف مناطق خاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية «قسد»، وهو ما أوقع العديد من الضحايا المدنيين.

ومنذ أسابيع، قصفت تركيا مناطق في شمال شرقي سوريا وتقاتل بالوكالة عبر فصائل المعارضة السورية الموالية لها ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في عين عيسى ومنبج وريف حلب. وتخضع المناطق الأخيرة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

ونقل موقع «المونيتور» عن إلهام أحمد، رئيس اللجنة التنفيذية في «مجلس سوريا الديمقراطية» - الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية - طمأنتها للمدنيين بأن أي عملية تركية جديدة لن تضرب مناطقهم.

وجاء تصريح أحمد خلال مقابلة صحفية في 10 أكتوبر، بعد عام واحد من عملية «نبع السلام» التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية في 9 أكتوبر 2019، التي قتلت وشردت العديد من المدنيين، ومع ذلك، يؤكد الموقع في تقريره أن هناك حالة من القلق الكبير بين السكان.

نوبار زافين من مدينة تل أبيض في شمال شرق سوريا ويعيش الآن في أرمينيا بعد أن استولت فرقة عسكرية من المعارضة السورية على ممتلكاته عام 2019، اضطر للانتقال مع عائلته إلى الحسكة. وصل زافين لاحقا إلى أرمينيا، لكن والديه وشقيقتيه لم يتمكنوا من السفر ولا يزالون عالقين في الحسكة.

وقال لـ «المونيتور» إنه وعائلته يخشون احتلالا تركياً جديداً لشمال سوريا.

ولم تتوقف المدفعية التركية عن قصف القرى المأهولة بالسكان في منبج وعين عيسى طوال شهر أكتوبر بأكمله.

وأضاف زافين أن هذا يشير إلى أن تركيا ستنفذ تهديداتها وستحتل الشريط الحدودي السوري بأكمله كما فعلت العام الماضي.

وقالت إلهام أحمد خلال مقابلتها إن قرار الرئاسة الأمريكية تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة المتعلقة بسوريا لمدة عام سيحد من أي غزو تركي جديد لشمال سوريا، مشيرة إلى أن الدعم الأمريكي لمشروعات التنمية شرق الفرات سيضمن تلك الحماية.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر إعلامية محلية، بتصعيد القصف التركي على قريتي «الخالدية» و«الحوشان» بريف تل أبيض الغربي ومحيط عين عيسى، فضلاً عن استمرار استهداف مناطق في جبل «قرقوزك» بريف حلب الشرقي والقرى في منطقة الشهباء بريف حلب.

ويخشى مصطفى خليل، الذي يعمل مصورا صحفيا في عدة منافذ إعلامية عربية من عملية عسكرية تركية تستهدف مناطق جديدة في شمال سوريا.

بومبيو يتجاهل المسؤولين الأتراك خلال زيارة إسطنبول

زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، إسطنبول من دون أن يلتقي مع المسؤولين الأتراك، رغم تأكيده أنه يريد إقناعهم بوقف تحركاتهم العدائية. وبدأ بومبيو زيارته التي أثار برنامجها انتقادات أنقرة بلقاء بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول، الزعيم الروحي للكنيسة الارثوذكسية، في مقر البطريركية قبل أن يقوم بجولة في مسجد رستم باشا القريب.