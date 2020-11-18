الناتو يحذر من سرعة سحب القوات من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2020 12:33 صباحًا

تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيخفض بشكل حاد عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الثلاثاء من “ثمن باهظ” إذا سحب الحلفاء الغربيون القوات من أفغانستان بأسرع مما ينبغي.

وقال في بيان إن خطوات مماثلة قد تسمح لمقاتلي تنظيم “داعش” بإعادة تنظيم صفوفهم، مضيفا أن “ثمن المغادرة سريعا جدا أو بطريقة غير منسقة قد يكون باهظا للغاية”.

وتابع: “هناك مخاطر من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى منصة للإرهابيين الدوليين لتخطيط وتنظيم هجمات على أوطاننا. ويمكن لتنظيم الدولة الإسلامية إعادة بناء الخلافة الإرهابية في أفغانستان بعد أن فقدها في سوريا والعراق”.

ولفت ستولتنبرغ إلى إنه يوجد في أفغانستان أقل من 12000 جندي لقوات حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك القوات الأمريكية.