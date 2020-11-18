واشنطن تتهم جبهة “تغراي” بزعزعة استقرار المنطقة

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مايك بومبيو
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان عن قلقه إزاء محاولة جبهة تحرير تجراي زعزعة استقرار المنطقة على خلفية القتال مع إثيوبيا.
وقال بومبيو إنه: “قلقون جدا لمحاولة جبهة تحرير تغراي زعزعة استقرار المنطقة من خلال توسيع رقعة نزاعها مع السلطات الإثيوبية إلى الدول المجاورة”.
وانتقد قادة إقليم تغراي لدورهم في النزاع العسكري الدائر مع الحكومة الإثيوبية، مرحبا يقيام إريتريا بـ”ضبط النفس” بعد استهدافها بصواريخ من إقليم تجراي.
وأضاف أن واشنطن “تدين بشدة” الهجوم الذي نفذ السبت على أسمرة من قبل جبهة تحرير تغراي التي تسيطر على هذه المنطقة الواقعة شمال إثيوبيا.
كما دعا بومبيو إلى تأمين ممر إنساني في المنطقة وضمان أمن الرعايا الأمريكيين.
وحث بومبيو جبهة تحرير تغراي والسلطات الإثيوبية على اتخاذ تدابير فورية لنزع فتيل الأزمة وإرساء السلام وحماية المدنيين.
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