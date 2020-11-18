الشيح محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، معربا عن صادق تعازيه وخالص مواساته بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

وتعقد، غدا الأربعاء، في أبوظبي قمة ثلاثية تجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن.