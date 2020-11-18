الهلال الأحمر الإماراتي تدين إطلاق النار على طاقمها الطبي في تعز اليمنية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

أعربت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، عن ”إدانتها وأسفها العميق للعمل الارهابي الجبان“ جراء تعرض طاقمها الطبي من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة لعملية اطلاق نار في قرية يختل بمحافظة تعز اليمنية.



وقال الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) ”إن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تجاوزا كبيرا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية“، مؤكدة أن ”استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد تحديا كبيرا للمعاهدات والمعايير الدولية التي توفر حماية خاصة لعمال الإغاثة والعاملين الطبيين وفرق الإنقاذ“.

وأشارت الهيئة إلى أن ”مثل هذه الأعمال العدائية من شأنها أن تعيق استمرار عمليات الإغاثة وتمنع وصول المساعدات الإنسانية في اليمن ما قد يؤدي إلى تفاقم معاناتهم وتراجع أوضاعهم“.

وأكدت أن جهودها الإنسانية ستتواصل على الساحة اليمنية أينما كانت هناك حاجة للمساعدة رغم المخاطر التي تنطوي عليها.

وشددت الهيئة على أن كافة أشكال العنف والإرهاب مرفوضة، وهو ما يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية والأعراف الدولية.