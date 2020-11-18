شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الثلاثاء. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن الصواريخ أطلقت من حي الأمين الثانية بشرق العاصمة. وكانت صفارات الإنذار قد سمعت وهي تنطلق من داخل المنطقة الخضراء إثر سقوط الصواريخ الأربعة.

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