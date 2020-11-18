326.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.. منها 181 مليار لدعم السلع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت وزارة المالية اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 326 مليارا و280 مليون جنيه، بنسبة 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مُقابل نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنة المالية 2019 /2020، بخفض قدره مليارا و419 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 0.4%، وذلك نتيجة سياسات ترشيد الدعم وتنقية قاعدة بيانات المُستحقين.
وتُوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع موازنة السنة المالية 2020/2021 على النحو التالى:
الدعم السلعى: 115 مليارا و95 مليون جنيه
الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية: 181 مليارا و73 مليون جنيه
الدعم والمنح لمجالات التنمية: 6 مليارات و435 مليون جنيه
الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية: 13 مليارا و901 مليون جنيه
اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المُختلفة: 9 مليارات و776 مليون جنيه
الاعتمادات الإجمالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 326 مليارا و280 مليون جنيه
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