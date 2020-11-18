شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الانتماءات الحزبية للمرشحين فى جولة الإعادة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وبالداخل يومى 23 و24 نوفمبر، وتجرى الإعادة فى محافظة المنيا فى 5 دوائر بين 30 مرشحا على 15 مقعدا، حيث تشهد دوائر المحافظة الخمسة منافسة قوية بيين مختلف الأحزاب والمستقلين، حيث ينافس مستقبل وطن بـ9 مرشحين والشعب الجمهورى بـ4 مرشحين وحماة وطن بـ2، والإصلاح والتنمية بـ2، والوفد بـ1، والمصرى الديمقراطى بـ1 والمستقلين 9 مرشحين.

وتجرى الإعادة فى دائرة أول المنيا، على 3 مقاعد بين 6 مرشحين هم أشرف أحمد عبد العزيز حسانين "مستقبل وطن"، وعلي بدوى "مستقبل وطن" وعثمان المنتصر "مستقبل وطن" وخالد محمد حسن "مستقل" وسيد أبو بريدعه "مستقل "، وأندرو أبو بيلاطس "مستقل"، وفي دائرة غرب سمالوط، تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين هم مجدى ملك "مستقبل وطن" ومحمد نشأت، "مستقبل وطن" وتوحيد تامر "مستقبل وطن وعلاء مكادى" الإصلاح والتنمية"، وسامى سنوسى "الشعب الجمهورى"، وسمير رشاد أبو طالب "حماة وطن".

وفي الدائرة الثالثة مغاغة تجرى الإعادةعلى 4 مقاعد بين 8 مرشحين هم إيهاب عبدالعظيم جابر أحمد "الوفد" وأحمدعبد المحسن حته "الشعب الجمهورى"، وسعودى عبدالرحمن مستقبل وطن"، ومصطفى خالد فتح الباب "الشعب الجمهورى"، ومحمد بدوى عبد الرحيم "حماة وطن"، وحسين حسنى غيتة، "المصرى الديمقراطى" وحمادة محمد محمد "مستقل" وعبد الوهاب مكرم" الإصلاح والتنمية "، وفي دائرة أبوقرقاص، تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين هم أحمد محمد عبد المنعم إسماعيل "مستقل"، حسام محمود احمد "مستقل" وهيثم مسامح نجيب برسوم "مستقل "، ومحمد نايف محمد طلب" مستقل".

وفي دائرة ملوى تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين وهم بين المرشح هيلا سيلاسي غنى ميخائيل عياد "الشعب الجمهورى"، ورياض عبد الستار حسن إبراهيم "مستقبل وطن"، ومحمد عبدالحكيم أبو زيد رشدان "مستقبل وطن"، ومحمد عامر حلمي "الإصلاح والتنمية "، وحازم محمد عبد الهادى"مستقل"، ومحمد مصطفي محمود كمال" مستقل ".

يذكر أن دائرة دير مواس لم تجرى بها انتخابات حيث أرجأت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات بها بعد إدارج المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين.