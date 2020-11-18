شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: الأتراك بائسون وأصحاب القصر الرئاسى لا يرغبون فى سماع الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى، على معاناة بلاده من الفقر، مع استمرار تجاهل الحكومة لحل المشاكل، وقال إن الأمة التركية بائسة، لكن من يعيشون في القصر الرئاسى لا يرغبون في سماع تلك الحقائق.

وأضاف كليتشدار خلال اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، أن أصحاب القصر الرئاسي يسعون خلف الأحلام الوردية، ولا ينظرون لواقع الأمة المؤلم.

وأشار إلى أن تناقض تصريحات الحكومة التركية، وقال :"صرحوا مؤخرًا بأن الاقتصاد بلغ ذروته قبل 15 يومًا، وهم أنفسهم يقدمون الآن روشتة طبية لعلاج آلامه!"، موضحا أن الاقتصاد بلغ ذروته بالنسبة لمن يديرون المناقصات بالدولار، ويقرضون الدولة بالدولار، أما بالنسبة للمواطنين فقد وصل إلى القاع.

وعن تصريحات أردوغان التى دشن فيها لإصلاحات جديدة على الصعيدين القانوني والاقتصادى، قال كليتشدار «حكموا البلاد 18 عامًا، والآن اكتشفوا أن هناك أزمة! وأن تركيا بحاجة لإصلاح قانوني، بعد 18 عامًا! لقد خجلتم قليلًا، أليس كذلك؟!، حسبما نشر موقع تركيا الآن

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوضح أنه بصدد البدء في مرحلة جديدة من العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف، وأن تركيا سوف تشهد عهدًا جديدًا من الإصلاحات على الصعيدين الاقتصادى والقانونى، زاعمًا أن تركيا شهدت حركة إيجابية ظاهرة للعيان فى الأسواق، مع الإعلان عن ركائز المرحلة الاقتصادية الجديدة.