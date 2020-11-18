شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مرشحين للأحزاب و5 للمستقلين فى انتخابات الإعادة للنواب بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة بالخارج أيام 21و22و23 نوفمبر، وبالداخل يومى 23 و24 نوفمبر، وتجرى الإعادة فى محافظة الفيوم 3 دوائر بين 14 مرشح، حيث ينافس حزب مستقبل وطن بـ5 مرشحين وكل من أحزاب الشعب الديمقراطى وحماة وطن والإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى والنور بمرشح، فى حين ينافس المستقلون بخمسة مرشحين.

فى دائرة سنورس تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين، وهم محسن أحمد عبد الحميد حسن "مستقبل وطن"، ومنجود محمد عبد القوى عبد العزيز "الشعب الجمهورى"، وأحمد مصطفى عبد الواحد سعداوى "حماة وطن"، وأيمن حلمى السيد "المصرى الديمقراطى"، وعبد المنعم محمد عبد العليم جمعة "النو"، ومحمد ثابت عبد المجيد "مستقل".

وفى دائرة إطسا تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين هم كامل محمود فيصل "مستقبل وطن"، وكمال عبد الحليم عطية "مستقبل وطن"، وياسر عبد التواب سلومة "مستقل"، ومصطفى عبد اللطيف محمود "مستقل".

وفى دائرة أبشواى تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين هم محمد طه عبد الله محمود "مستقبل وطن"، ومحمد مصطفى عبد المولى اللحامى "مستقبل وطن"، وعلاء السيد محمود جاب الله "مستقل"، وأحمد محمد أحمد دياب "مستقل".