بشرى تُنهي مشوارها مع مدير أعمالها

تعيش الفنانة المغربية الشابة، بشرى، تخبطات في مسارها الفني، إذ انفصلت عن مدير أعمالها المنتج مفيد السباعي، الذي أكد فسخ العقد بينهما.

وأكد مفيد لـ”اليوم 24″ أن مشوار بشرى ضمن قائمة الفنانين، الذين يدير أعمالهم، انتهى وتم فسخ العقد بينهما منذ 13 نونبر.

بشرى، التي اشتهرت بأداء كوفر “wa la vie”، والمعروفة بالاسم الفني بشرى_لم، ستكون ملزمة إذا رغبت في استغلال أعمالها التي أنتجت في فترة تعقدها مع مفيد السباعي، بالحصول على ترخيص كتابي موثق منه.

يذكر أن مفيد السباعي، يدير أعمال عدد من الفنانين، منهم الفنانة ليلى غفران، وسفيان نحاس، والرابور كانيا.