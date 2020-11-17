نرجس الحلاق ترزق بـ”فنة”

رزقت الممثلة المغربية نرجس الحلاق، عشية أمس الاثنين، بمولودة أنثى، اختارت لها من الأسماء اسم “فنة”.
وأعلنت نرجس الحلاق لجمهورها استقبال مولودتها الأولى، وقالت في منشور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله، شكرا على دعواتكم ابنتي جات بصحة وعافية، وكان لها من اسمها نصيب “فنة”.
ووضعت نرجس مولودتها في كندا، البلد، حيث تستقر، منذ مدة، علما أنها أول مرة تتذوق طعم الأمومة.
يذكر أن نرجس الحلاق ولجت عالم” يوتوب”، مستغلة فترة إقامتها في كندا، حيث تشارك من حين إلى آخر يومياتها عبر قناتها.
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