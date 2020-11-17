مراكش.. حقوقيون يراسلون وزيرة السياحة لاستفادة المرشدين السياحيين من دعم صندوق كوفيد – 19

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لرفع العراقيل القانونية والإدارية المعيقة لاستفادة المرشدين السياحيين من الرعاية الاجتماعية، والصحية.

وأوضحت الجمعية، في رسالة توصل “اليوم24” بنسخة منها، أنها توصلت بالعديد من الشكايات من المرشدين السياحيين في مراكش منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية، تبرز معاناتهم نتيجة فقدانهم لمورد عيشهم بسبب الكساد، والركود، الذي يعيشه القطاع السياحي، خصوصا في عاصمته مراكش.

وأكدت الجمعية أن مجموعة من المعيقات، التي حالت دون استفادة المرشدين السياحيين من دعم صندوق كوفيد – 19، الذي خصصته الدولة للعديد من الفئات، التي تأثرت وضعيتهم الاجتماعية جراء الجائحة، وإقصاء المرشدين السياحيين من الدعم المخصص، استثناء للعاملين في القطاع السياحي، والممتد إلى نهاية دجنبر 2020 بموجب اتفاق غشت 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن مهني قطاع السياحة فوجئوا بتنزيل مرسوم وزاري يحمل رقم 2.14.553، صادر في عام 2015، ويتضمن تعديلا شكليا يعد تراجعا خطيرا، وباستغلال إجراءات الدعم، التي خصصتها الدولة للقطاع السياحي عبر فرض سحب البطاقة المهنية الجديدة، التي تعد محط خلاف بين المهنيين، ووزارة السياحة، وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم.

وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كل حسب مسؤوليته السياسية، والقانونية، والتسييرية بتعديل المرسوم بما يضمن ديمومة الاعتماد، ويحافظ على الحق المكتسب، ويضمن الاستقرار المهني، والاجتماعي للمرشدات، والمرشدين السياحيين.

وطالبت الجمعية نسها برفع كل العراقيل القانونية، والإدارية، التي تعوق إعمال حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما يترتب عن ذلك من خدمات اجتماعية، وصحية.