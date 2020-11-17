شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صواريخ تستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل بسقوط 5 صواريخ تستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وفعلت السفارة الأميركية منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ.

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