وزير الدفاع الأمريكي المكلّف يعلن خفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان

المناطق - واس

أعلن وزير الدفاع الأمريكي المكلّف كريستوفر ميلر، خفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان إلى حدود 2500 جندي في كلا البلدين بحلول منتصف يناير المقبل.

وأكد ميلر في مؤتمر صحفي اليوم، أن الولايات المتحدة مستمرة في إنهاء المهمة التي بدأتها قبل حوالي عقدين في العراق وأفغانستان.

وقال: إن قواتنا أقسمت على الدفاع عن الدستور الأمريكي ولا تخدم مصالح فردية، مؤكداً التزام القوات المسلحة بحماية الشعب الأميركي ودعم حلفائها.

وأضاف: أن الولايات المتحدة في السنوات القادمة ستنهي هذه الحروب وتعيد قواتها، حيث خسرت أكثر من ستة آلاف جندي في أفغانستان، مشيراً إلى أن الأمريكيين كافة لن ينسوا هذه التضحيات.