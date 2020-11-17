شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7994 إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.

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