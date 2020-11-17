افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتسجيل اصابات بعناصر امن واحد حراس هيئة النزاهة اثر استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ.اصابات بعناصر امن واحد حراس هيئة النزاهة بسبب صواريخ الخضراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عدد من عناصر الامن واحد حراس هيئة النزاهة اصيبوا اثر سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء".

واضاف انه "تم نقل المصابين الى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".