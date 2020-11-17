بالصور.. الاضرار التي خلفها قصف الخضراء ومنصة اطلاق الصواريخ

نشرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، صور للمنصة التي انطلقت منها الصواريخ لاستهداف المنطقة الخضراء والاضرار التي خلفها القصف. الصور ادناه للاضرار التي خلفها القصف: الصور ادناه لخلية الاعلام الامني والتي تظهر فيها منصة اطلاق الصواريخ:

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