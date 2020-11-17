نجاة النائب زياد الجنابي اثر سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بنجاة النائب زياد الجنابي اثر سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النائب زياد الجنابي نجا من سقوط احد الصواريخ في مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد باتجاه منطقة الحارثية بالعاصمة".

واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى تضرر سيارة حماية النائب دون وقوع اية خسائر بشرية".

يذكر ان المنطقة الخضراء وسط بغداد تعرضت قبل قليل الى سقوط 4 صواريخ كاتيوشا ادت الى تسجيل اصابات والحاق اضرار مادية.