افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد". واضاف انه "تم سماع صوت صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء"، مشيرا الى " تشغيل منظومة الباتريوت لحظة وصول الصواريخ ومن المحتمل تم التصدي لها".

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صواريخ كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.