إسرائيل تكشف "أجندة" اللقاء الثلاثي مع البحرين وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إسرائيل، الثلاثاء، عن أجندة اللقاء الذي يجمعها مع الجانبين البحريني والأمريكي، اليوم الأربعاء، في تل أبيب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، تلقته ”الخليج 365”، إنه: "سيتم عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني".



وأضاف أنه سيتخلل اللقاء، الذي يعقد مساء الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للمسؤولين المشاركين باللقاء.

وأشار إلى أنه "سيلي ذلك لقاءا ثنائيا مع وزير الخارجية البحريني الزياني.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية البحريني إلى تل أبيب، الأربعاء، في رحلة جوية مباشرة هي الأولى من العاصمة البحرينية المنامة ويرافقه وفد أمريكي كبير برئاسة المبعوث الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

كما أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن رؤوفين ريفلين سيستقبل في مقره، مساء الأربعاء، وزير الخارجية البحريني.

وقال بيان رئاسي منفضل، إنه :"في ضوء إقامة علاقات بين البلدين، سيعقد الرئيس لقاء عمل مع وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي يقوم بأول زيارة له إلى إسرائيل".

وأضاف البيان، قائلا:" سيُستقبل وزير الخارجية البحريني في مقر رؤساء إسرائيل، وسيوقع على دفتر الزوار، كما سيُدلي ريفلين والزياني بتصريحات للصحافة".

وكانت الحكومة والكنيست الإسرائيليين صادقا مؤخرا على اتفاق السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.