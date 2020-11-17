رئيس وزراء العراق يكشف أسباب انتحار مدير شركة كورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي،أن ضغوطا تمارس لمنع حكومته من ملاحقة "حيتان الفساد"، كاشفا عن سبب انتحار مدير الشركة الكورية.

وقال الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، وتابعته ”الخليج 365”، إن "مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء البصرة، انتحر لتعرضه لضغوط وابتزاز" مؤكداً في ذات الوقت: "نطمئن رجال الأعمال والمستثمرين من عمليات الابتزاز".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "هناك تعاونا من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة العراقية فقط"، مؤكدًا: "نعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات المبكرة".



ولفت إلى أن "الحكومة الحالية هي أولى الحكومات التي تعقد جلسات مع المؤسسات غير المرتبطة بوزارة"، مؤكداً: "حققنا أكثر من 70% من المنهاج الحكومي".

ورهن الكاظمي، تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والأجنبية بـ"إقرار موازنة للعام المقبل"، مشيراً إلى أن "العراق متاح لجميع الدول الراغبة في الاستثمار".

وبشأن المنافذ، أكد الكاظمي أنه "تم تخويل وزير المالية بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الجمارك والقطاعات الأخرى"، مشيراً إلى وجود "فساد كبير ومغالاة بعقود أتمتة الجمارك والحكومة الإلكترونية في الحكومات المتعاقبة السابقة".

وكشف الكاظمي عن "وجود ضغوط لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد"، مقدماً "تطمينات لرجال الأعمال والمستثمرين بشأن عمليات الابتزاز".

وعلق على تمرير قانون العجز المالي، قائلا: "هناك إرادة برلمانية أسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي وهو الأمر الذي أثر على عمل مفوضية الانتخابات التي حذفت الأموال المقترحة لها".



وعن تطورات فيروس كورونا في البلاد، قال الكاظمي: "دفعنا بعض الالتزامات المالية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وكان قائم مقام مدينة الفاو ، بمحافظة البصرة، أعلن في 9 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن انتحار مدير الشركة الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة شنقا، في حادثة اكتنفها الغموض.