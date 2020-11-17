”الخليج 365” تنشر رسالة إسرائيل للسلطة الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت إسرائيل، الثلاثاء، أن الاتفاقات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية لا تزال تشكل الإطار القانوني المعمول به الذي يحكم سلوك الطرفين.

جاء ذلك في نص رسالة رسمية وجهتها الحكومة الإسرائيلية، إلى السلطة الفلسطينية والتي قررت على إثرها استئناف العلاقات مع إسرائيل كما كانت عليه في شهر مايو/أيار الماضي.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"الخليج 365":، إن "الرسالة هي تأكيد على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية معنا وعلى ضوء ذلك تعود الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي".

وحصلت ”الخليج 365” على نص هذه الرسالة وجاءت كالتالي:

17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

السيد حسين الشيخ

وزير الشؤون المدنية الفلسطيني

سيدي العزيز،

بخصوص رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020 ، ذكرت إسرائيل في وقت سابق أن الاتفاقات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية لا تزال تشكل الإطار القانوني المعمول به الذي يحكم سلوك الطرفين. في الأمور المالية وغيرها.

لذلك، وفقًا لهذه الاتفاقيات ، تواصل إسرائيل تحصيل الضرائب للسلطة الفلسطينية.

لسوء الحظ، فإن السلطة الفلسطينية هي التي قررت عدم تلقي هذه الأموال المجمعة من قبل إسرائيل.

مع خالص الشكر،

اللواء كميل أبو ركن

منسق أنشطة الحكومة في المناطق (الفلسطينية)



