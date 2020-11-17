الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الشرطة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء في بغداد وسماع صفارات الإنذار من السفارة الأميركية. السابق

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