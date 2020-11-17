شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تخفض قواتها في العراق وأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

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قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر اليوم "الثلاثاء" إن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل منهما بحلول 15 يناير المقبل.



وذكر ميلر أن الانسحاب الأمريكي يهدف إلى إنهاء "الحرب التي استمرت لأجيال " في إشارة إلى حقيقة أن القوات موجودة في أفغانستان منذ عام 2001 وفي العراق منذ عام 2003.

وأضاف القائم بالأعمال وزير الدفاع انه تحدث مع حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ومع الحكومة الأفغانية.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن البلاد لديها حالياً حوالي 4500 جندي في أفغانستان و3000 في العراق.