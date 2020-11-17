شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أطلقت مساء "الثلاثاء" صواريخ في اتجاه سفارة الولايات المتحدة في بغداد في انتهاك هو الأول منذ أكثر من شهر لهدنة اعلنتها الفصائل العراقية، وفق ما افاد مصدر أمني في المنطقة الخضراء.

ودوي انفجارات قوية مع تشغيل منظومة الدفاع الامريكية "سي رام" المضادة للصواريخ. وجاء الهجوم تزامناً مع إعلان واشنطن انها ستسحب 500 من جنودها من العراق ليبقى فيه فقط 2500 جندي. وتحمل واشنطن كتائب حزب الله العراقي مسؤولية نحو تسعين هجوما صاروخيا استهدفت منذ عام سفارتها وقواعد عراقية تضم جنوداً امريكيين وقوافل لوجستية لمتعاقدين عراقيين يعملون لحساب الجيش الأمريكي. وتبنت فصائل بأسماء غير معروفة هجمات عدة مكرِّرة مطالبتها بانسحاب الامريكيين بعد قرار للبرلمان العراقي في هذا الصدد.

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