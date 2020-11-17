 استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية في بغداد بصواريخ مصدرها فصائل موالية لإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر بالبنتاغون وفقا لسكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها منذ قليل عن استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية في بغداد.



وأكدت المصادر بأنه تم استهدافها بصواريخ مصدرها فصائل موالية لإيران.

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