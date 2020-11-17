أيادي الخير السعودية تمتد من كراتشي إلى الزعتري

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ووزع المركز أمس 37 طنا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان، استفاد منها 2.100 فرد، كما وزع 70 طنا من السلال الغذائية للأسر المحتاجة في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد.وواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، حيث راجع العيادات أمس 72 مريضا بمختلف الحالات المرضية، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 58 وصفة طبية.
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