العتيبة: لا حل للأزمة مع قطر

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وأضاف العتيبة خلال حلقة نقاشية مع نظيريه الإسرائيلي والبحريني، استضافها النادي الاقتصادي بالعاصمة الأمريكية واشنطن «هذا الأمر ليس على قائمة أولويات أحد، إنهم يريدون أن يسلكوا طريقهم، وسنسلك طريقنا»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إنه لا يعتقد أن الخلاف بين قطر ودول خليجية أخرى، سيتم حله «في أي وقت قريب»، وذلك مع دخول الأزمة الخليجية في عامها الرابع.وأضاف العتيبة خلال حلقة نقاشية مع نظيريه الإسرائيلي والبحريني، استضافها النادي الاقتصادي بالعاصمة الأمريكية واشنطن «هذا الأمر ليس على قائمة أولويات أحد، إنهم يريدون أن يسلكوا طريقهم، وسنسلك طريقنا»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء.

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