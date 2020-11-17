إثيوبيا تعتزم شن هجوم على منطقة تيجراي

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وقال آبي في بيان «انتهت المهلة، ومدتها ثلاثة أيام، والتي كانت ممنوحة للقوات الخاصة في تيجراي والزمرة الحاكمة لتسليم أنفسهم»، وجاء في البيان» الآن انتهت المهلة النهائية لذلك سوف يتم شن عملية نهائية وحاسمة خلال الأيام المقبلة».وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية ومنطقة تيجراي قد بدأ مطلع نوفمبر الماضي، عندما أمر آبي الجنود بالتوجه إلى منطقة تيجراي، لقمع حزب تحرير شعب تيجراي، الذي يصنف حاليا جماعة متمردة.
وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 27 ألفا فروا إلى السودان.
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