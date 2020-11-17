عمان تعفو عن 390 سجينا في يومها الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق عفوا ساميا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية قوله إن «الذين تشرفوا بالعفو بلغ عددهم 390 نزيلا، منهم 150 نزيلا أجنبيا». ووفق الوكالة، «يأتي العفو تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني الخمسين للنهضة 2020، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء». ووفق الوكالة، «يأتي العفو تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني الخمسين للنهضة 2020، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء».

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