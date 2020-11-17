3 انتحاريين في قبضة الاستخبارات العراقية

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وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية».وأضافت «إن الموقوفين عملوا ضمن ما يسمى بـ(كتيبة الانتحاريين الانغماسيين)، وأنهم اعترفوا خلال التحقيقات الأولية معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية».
وأشارت إلى أنه تم إيداع الإرهابيين التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
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