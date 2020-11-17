شكرا لقرائتكم خبر 61 % يقرون بتسييس القضاء في عهد إردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف استطلاع تركي شارك فيه 266 ألفا و993 مواطنا، أن أغلبهم لم يعد يثق فى مؤسسة القضاء تحت حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب إردوغان.

وقالت شبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية في تقريرها حول الديمقراطية فى تركيا نقلته (اليوم السابع) المصرية، إن 61 مواطنا من بين كل 100 شخص يعتقدون أنه جرى تسييس القضاء فى عهد العدالة والتنمية، ولم يعد الشعب يثق فى أحكام القضاة، كما يرون أن قضاة المحاكم يتخذون القرارات حسب علاقتهم بالنظام.

وذكر التقرير أن أكثر من نصف المجتمع التركي يرى أن المحاكم التركية تصدر قراراتها إزاء الأشخاص على حسب علاقة الشخص بالسلطة.

وجاء فى التقرير أن 3 من بين كل 10 أشخاص يرون أن كون الشخص كرديا أم لا، يؤثر على القرار القضائي، وكذلك فإن معدل الذين يعتقدون أن جنس الشخص يؤثر فى قرار المحاكم يتزايد على مر السنين، كما كشف أن 3 من كل 10 أشخاص صرحوا بأن ثقتهم فى النظام القانونى قد انخفضت.

وقالت التوازن والرقابة، إن الحكومة تمارس ضغوطا على المدعين والقضاة، حيث يعتقد نحو 61 من أصل 100 شخص أن السلطة القضائية مسيسة بالكامل، ويكشف التقرير أن معظم المجتمع يرى أن الانتخابات لا غنى عنها للديمقراطية، ومع ذلك لا يعتقد أحدهم أن الانتخابات تجرى فى بيئة عادلة ومتساوية.

استطلاع حول القضاء في تركيا: