13 قتيلا في انفجار بالمكسيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في المكسيك أمس الأول جراء اصطدام سيارة بشاحنة صهريج للغاز الطبيعي المسال.

وتسبب التصادم الذي وقع على طريق سريع في ولاية ناياريت غرب البلاد، في انفجار هائل أدى إلى احتراق المركبتين وسيارتين أخريين، بحسب ممثلين للادعاء.

ومن المقرر أن يتم تحديد هويات الجثث باستخدام تحليل الحمض النووي، وتم إنقاذ امرأة «31 عاما» رغم إصابتها بحروق شديدة.

وعرقلت الحرارة الشديدة للأرض في أعقاب الانفجار عمل رجال الإنقاذ، وتسبب الانفجار في اشتعال النار بمساحة تبلغ هكتارين.