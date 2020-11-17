شكرا لقرائتكم خبر عن تطاوين التونسية تشتعل مجدداً بعد اعتقال قيادي بـ«الحراك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد هدوء استمر لأكثر من أسبوع، تفجرت الاحتجاجات من جديد في تطاوين التونسية، على خلفية توقيف أحد قيادات الحراك بالمحافظة، فيما أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أمس الثلاثاء، أن اعتصام حزبها يأتي بسبب التساهل المستمر مع المنظمات الإرهابية.

وشهدت المدينة الواقعة على الحدود التونسية الليبية، أمس، مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

ويأتي استئناف التحركات غداة توقيف عضو تنسيقية اعتصام «الكامور» ضو الغول، من قبل الأمن، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب الإجراء.

وأحرق المحتجون العجلات المطاطية، كما رشقوا عناصر الأمن بالحجارة، رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح الغول، وتخصيص اعتمادات إضافية للمحافظة في موازنة الدولة للعام 2021.

وتعيش محافظة تطاوين على وقع تحركات شعبية منذ يوليو المنقضي، على خلفية مطالب اجتماعية وتشغيلية؛ حيث قام الأهالي بإغلاق محطة إنتاج النفط بمنطقة «الكامور» على بعد أكثر من 100 كيلومتر عن مركز المحافظة.

واعتبر طارق الحداد، رئيس «تنسيقية اعتصام الكامور»، المجموعة التي تقود الاحتجاجات، أن حكومة هشام المشيشي «غدرت» بأهالي تطاوين، من خلال اعتقال الغول الذي يعد أحد القيادات البارزة في الحراك.

وهدد الحداد، الحكومة بالتصعيد أكثر في حال لم يتم إطلاق سراح الغول، وتنفيذ الوعود الحكومية للجنوب ، والتعهد بالتشغيل الفعلي لأبناء المحافظة في شركات إنتاج النفط.

إلى ذلك، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أمس الثلاثاء، أن اعتصام حزبها يأتي بسبب التساهل المستمر مع المنظمات الإرهابية. وقالت موسي ل«سكاي نيوز عربية» إن تونس بلد مدني مناهض للإرهاب؛ يرفض وجود التنظيمات الإرهابية على أراضيه.

واعتصم أعضاء في الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ وذلك للمطالبة بطرد هذه المنظمة من البلاد.

واعتبرت موسي أن التحرك ضد الاتحاد جاء باعتباره يمثل «تهديداً للنظام الجمهوري والديمقراطية، وتقديمه تمويلات مشبوهة وغير شرعية». وقالت: «اعتصامنا بسبب عدم تحرك القضاء لمنع هذا التنظيم ووكر تفريخ الإرهاب وعدم حله وعدم إيقاف أشغاله وعدم التدقيق في أمواله، هذا الخطر نبهنا منه لسنوات».

وأضافت: «الوقائع أثبتت أن الإرهاب في الداخل التونسي صناعة محلية؛ بسبب ترويج الفكر المتطرف»، مشيرة إلى أن مؤسسي فرع الاتحاد هم قيادات حركة النهضة. (وكالات)