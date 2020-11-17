شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الثاني يدعو الأردنيين إلى الالتزام بالكمامات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، أمس الثلاثاء، الأردنيين للالتزام بالكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي مشدداً على ضرورة عمل الحكومة بشفافية لتوضيح الخطط والإجراءات الواجب اتخاذها في التصدي للوباء.

وأكد الملك عبد الله ضرورة فرض سيادة القانون لحماية الأردنيين وعدم العمل على طريقة «الفزعة» في إشارة إلى ديمومة منع الخروقات والتجاوزات بعد تكرارها في أعقاب إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأخيرة. وأعرب العاهل الأردني عن تقديره للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على جهود فرض سيادة القانون مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون. وقال «إن حماية الأردنيين وصحتهم أولوية والجميع شركاء في محاربة الفيروس».

وتحدث عبد الله الثاني عن ثقته بوعي الأردنيين في التعامل مع استمرار تداعيات الجائحة الصحية، مؤكداً مسؤولية الجميع عن حماية نفسه وأهله من خلال الالتزام بإجراءات السلامة. وقال «في حال عدم التزام شخص واحد فإن ذلك سيؤثر في الجميع». ووجه الملك عبد الله الحكومة ليكون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المرجعية لإدارة أزمة كورونا لتوحيد الجهود، مؤكداً أهمية العمل بين جميع المؤسسات بروح الفريق لتكون يداً واحدة.

وشهدت المملكة تسجيل أعلى معدل للإصابات خلال 24 ساعة بإعلان الحكومة، أمس، عن 6454 حالة جديدة إضافة إلى 66 وفاة وذلك في مؤشر اعتبره محللون بداية رصد لتداعيات تجمعات واحتفالات ما بعد الانتخابات البرلمانية.