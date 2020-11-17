شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: التأليف الحكومي يدور في حلقة مفرغة بانتظار قرار فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، امس الثلاثاء، خلال لقائه مع وزيرة العدل، ماري كلود نجم، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبرهيم كنعان، أهمية التنسيق في عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، وما يمكن أن يتطلبه هذا التدقيق من مبادرات وإجراءات على مستوى السلطتين التشريعية، والتنفيذية، في وقت تراجع التفاؤل بإمكانية حصول تقدم في مشاورات التأليف الحكومي، وعاد الجمود ليسود كما في الأيام الماضية، بعد التعويل على إحداث خرق إثر عودة الاتصالات بين عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعد انقطاع لمدة أسبوع من خلال اللقاء الذي لم يعلن عنه، أمس الأول الاثنين، بهدف تذليل العقد العالقة، حيث كشفت مصادر مواكبة أنه لم يحصل أي تفاهم بين الرئيسين، وعادت الأمور إلى المربع الأول من المراوحة، والتعطيل، في حين ينتظر الجميع موقف الرئاسة الفرنسية في ضوء نتائج الموفد الرئاسي باتريك دوريل، ولم تستبعد المصادر أن يقوم الحريري في الساعات المقبلة بزيارة القصر الرئاسي لعرض مسودة تشكيلة حكومية مقبولة، ومتوازنة على عون، في وقت شهدت البلاد وقفات مطلبية واعتصامات متفرقة.

بانتظار موقف باريس

وتترقب الأوساط السياسية ما ستؤول إليه المشاورات الحكومية هذا الأسبوع بعد دوران التأليف في حلقة مفرغة رغم مرور ما يقارب الشهر على تكليف الحريري، وكل الأنظار تتوجه إلى القصر الرئاسي لرصد لقاء عون، والحريري، بغية استكمال بحث ملف التشكيل في ضوء الموقف الذي ستتخذه الرئاسة الفرنسية بخصوص مبادرتها خلال الأيام المقبلة، استناداً إلى نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، وجولته على المسؤولين اللبنانيين.

من جهة أخرى، واصل عمال معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة في سينيق في صيدا، امس الثلاثاء، إضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، ممتنعين عن استقبال أي شاحنة نفايات، للمطالبة بتحسين رواتبهم في ظل الغلاء المعيشي، وارتفاع الأسعار. ونفذ عشرات الأشخاص من منطقة التبانة في طرابلس اعتصاماً، أمام السراي الحكومي​، احتجاجاً على مصادرة خزانات ​المازوت​ العائدة لهم من قبل عناصر ​قوى الأمن الداخلي.​

المجتمع المدني

وعقدت الهيئة الإدارية لمجلس مجموعات من الثورة (طاولة حوار المجتمع المدني)، اجتماعها الأسبوعي الافتراضي، أمس الثلاثاء، وأصدرت بياناً دانت فيه استهتار الطبقة السياسية بتأليف حكومة مستقلين من نظيفي الكف الأكفاء، مطالبة بسحب تكليف الحريري الذي كان الأولى به أن يعتذر عن التأليف بدل أن يستهلك الوقت ببذل محاولات مصيرها الفشل المحتم، إذ العوائق والصعوبات التي توضع في وجهه غير قابلة للتذليل، فهي نتيجة سياسة محاور إقليمية، ودولية، تترجم محاصصة، وتمترساً على الساحة الداخلية، مستنكرة ما اعتبرته تفشيلاً للمبادرة الفرنسية بشخص الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي هدد جهاراً بأن عدم تأليف الحكومة قبل مؤتمر «سيدر» سيحوله إلى مؤتمر صغير تقر فيه مساعدات إنسانية عبر الجمعيات الأهلية، ما يجعل من لبنان مجتمعاً متسولاً يستدر الإعانات الإنسانية، بدل أن يكون دولة ذات كيان محترم يهبّ العالم لإنقاذها من تعثرها الاقتصادي.