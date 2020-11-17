شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي: نتيجة لقاح «موديرنا» مذهلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحّب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي، بإعلان شركة «موديرنا» الأمريكية أنّ لقاحها التجريبي المضادّ ل«كوفيد-19» فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.

وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة كورونا في الولايات المتّحدة على صعيد التصدّي للجائحة، «يجب أن أعترف بأنني كنت سأكون راضياً بنسبة فعالية 70% أو على الأكثر 75%».

وأكد أن «فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94,5% رائعة بشكل مذهل»، مضيفاً «هذه نتيجة مذهلة حقاً، لا أظن أنّ أحداً كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحدّ». ويدير فاوتشي المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية الذي انكبّ على تطوير لقاح لكوفيد-19 منذ يناير/ كانون الثاني، بعيد نشر السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجدّ.

ويرتكز لقاح «موديرنا» على تكنولوجيا حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس «كوفيد-19»، وإحداث استجابة مناعية ضدّ هذا البروتين.

ووفقاً لفاوتشي فإنّ «كثيراً من الناس كانت لديهم تحفّظات على هذه التكنولوجيا التي لم تكن قد اختبرت بعد، وأثبتت فعاليتها»، مشيراً إلى أنّ «البعض حتى انتقدنا على ذلك». والنتيجة التي توصلت إليها «موديرنا» تعني أن خطر الإصابة بكوفيد-19 تقلّص بنسبة 94,5% بين مجموعة الأشخاص الذين تلقوا علاجاً وهمياً، ومجموعة المتطوعين الذي تلقوا اللقاح خلال التجربة السريرية الواسعة النطاق التي تجري حالياً في الولايات المتحدة، وتضمّ 30 ألف شخص، بحسب تحليل أولى الحالات. وفي هذا السياق، أُصيب 90 مشاركاً من مجموعة الأشخاص الذين تلقوا الدواء الوهمي ب«كوفيد-19»، في مقابل 5 فقط في المجموعة التي تلقت اللقاح. (اف ب)