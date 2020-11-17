شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يواصل الفتك بالأرواح.. وولايات أمريكية تعود إلى الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال العالم يعيش على وقع ضربات «كورونا» المتتالية، والتي تخلف المزيد من الإصابات والوفيات، وسجلت روسيا وفيات قياسية، في وقت تعود فيه عدة ولايات أمريكية إلى الإغلاق، كذلك تفعل الشيء نفسه عدة دول أوروبية. ورغم الأنباء السارة التي حملتها الأيام الماضية مع نجاح لقاح «موديرنا» بنسبة 94,5% ضد الفيروس، فإن توزيع اللقاح يحتاج إلى المزيد من الوقت، ورحب الخبراء بالتطورات الجديدة لناحية تطوير لقاح، والذي جاء بعد أيام على إعلان مختبرات «فايزر» الأمريكية و«بايونتيك» الألمانية عن لقاح فعال بنسبة 90%، الأمر الذي أشاع جواً من التفاؤل بخصوص الحد من تفشي الوباء.

تحذير «موديرنا» للأوروبيين

وحذر رئيس شركة موديرنا الأمريكية الأوروبيين من أن تمديد المفاوضات لشراء جرعات من لقاح «كوفيد-19» يهدد بإبطاء عمليات التسليم، في حين تعطى الأولوية لبلدان أخرى؛ لأنها وقعت قبل شهور. وقال ستيفان بانسِل من كامبريدج بولاية ماساتشوستس، حيث يقع مقر الشركة: «نجري مناقشات، لكننا لم نوقّع بعد على عقد». وأعلن بانسِل عن «مناقشات متقدمة» بالفعل مع المفوضية الأوروبية في 24 أغسطس/آب لشراء 80 مليون جرعة من اللقاح، لكن لم يتم التوقيع على أي التزام قاطع منذ ذلك الحين. في غضون ذلك، وقعت شركة موديرنا مع كندا واليابان وإسرائيل وقطر والمملكة المتحدة... ناهيك عن 100 مليون جرعة وعدت بها الولايات المتحدة في أوائل أغسطس.

مسارعة أمريكية

وقارن المماطلة الأوروبية بالسرعة التي تصرفت بها حكومة الولايات المتحدة. فقد منحت الولايات المتحدة نصف مليون دولار لشركة موديرنا منذ إبريل/نيسان؛ لتمويل التجارب السريرية.

وفي المجموع، تلقت الشركة 2,5 مليار دولار من الأموال العامة الأمريكية، وقال بانسِل، إن «عملية وارب سبيد كانت من أكثر الأمور فاعلية، بدأنا نقاشات مع عدة دول أوروبية في مايو/ أيار. لم نحصل على أي مساعدة مادية لتمويل أي تجربة إكلينيكية». وفي سياق متصل حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من خطر تسجيل وفيات إضافية ب«كوفيد-19» إذا أصر الرئيس دونالد ترامب وحكومته على رفض أي تنسيق مع الفريق الديمقراطي المكلف بتأمين الانتقال إلى البيت الأبيض.

حملة تلقيح فرنسية

وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها «في الخطوط الأولى لبدء توزيع لقاح» اعتباراً من يناير/كانون الثاني بعد الحصول على التصاريح اللازمة، وخصصت لهذه الغاية 1,5 مليار يورو لعام 2021 كما أعلن المتحدث باسمها. من جهته أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران أن «تفشي الوباء بدأ يتراجع في فرنسا»، لكنه ذكر أن الشروط لم تتوفّر بعد لإعادة فتح المحالّ التجارية قبل الأول من ديسمبر/كانون الأول كما يطالب ممثلوها.

1.3 مليون وفاة

وتسبب فيروس «كورونا» المستجد بوفاة 1,328,048 شخصاً في العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأصيب أكثر من 55,022,350 شخصاً في العالم بفيروس «كورونا» المستجد. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، وسجلت روسيا عدداً قياسياً جديداً للوفيات اليومية، مع رصد 442 حالة وفاة، فيما يزداد الوضع الصحي سوءاً في المناطق التي استنفدت فيها طاقات المستشفيات والمشارح. وتستبعد السلطات الروسية حتى الآن فرض إغلاق على المستوى الوطني، معتبرة أن التدابير كتلك التي فرضت خلال الربيع ستكون ضارة جداً بالاقتصاد.

عزل بالنمسا

وبدأت النمسا كذلك إغلاقاً جديداً مع إقفال المدارس والمحالّ التجارية غير الضرورية، والدعوة لملازمة المنازل بعد أسبوعين على تطبيق عزل جزئي لم يسمح بوقف تفشي الوباء. وحتى السادس من ديسمبر يحظر الخروج من المنزل إلا ضمن ظروف محددة (للتبضّع ولأسباب مهنية وطبية ولممارسة الرياضة).

حملات تلقيح بلجيكية

أعلنت الحكومة البلجيكية نيتها تلقيح 70% على الأقل من السكان، أي ثمانية ملايين نسمة، ضد «كوفيد-19»، وذلك مجاناً «لكل مواطن». وقرر المؤتمر الوزاري للصحة العامة أن اللقاح لن يكون إلزامياً، لكنه متوفّر للراغبين. وجاء في بيان: «الهدف هو تلقيح 70% من السكان على الأقل. والفئات التي تعطى أولوية سيحددها علماء ونقاشات عامة في المجتمع». وأضاف: «سيكون اللقاح مجانياً لكل مواطن».

تصاعد الحالات في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا 14419 حالة، ليصل الإجمالي إلى 815746.

وكشفت البيانات تسجيل 267 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12814.

بينما تضع شركات عالمية كبرى لمساتها الأخيرة على لقاحات مضادة للعدوى. كشفت دراسة طبية حديثة، عن أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض «كوفيد 19»،

وبحسب ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، فإن قائمة الأعراض الجديدة لفيروس كورونا المستجد تضم اضطراب السكر في الدم، والجهاز الهضمي مثل الإسهال، إضافة إلى الشعور بالإعياء والضعف.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 12 ألف شخص دخلوا أقسام الطوارئ في 5 مستشفيات بولاية نيويورك التي تعد من الأكثر تأثراً بالوباء في الولايات المتحدة. وأظهرت النتائج أن 57.5 في المئة من مرضى «كوفيد 19» الذين دخلوا المستشفى، اشتكوا من الضعف وحالة من التشويش الذهني. (وكالات)

الجائحة تقوض الجهود العالمية للقضاء على السل

حذر خبراء في الأمراض التنفسية من أن جائحة كوفيد-19 قد تفوّت على العالم فرصة القضاء على مرض السل الذي يشكّل «مأساة معاصرة» في العالم. وقالت الأمينة العامة ل«الشراكة العالمية لدحر السل» لوتشيكا ديتيو في التقرير السنوي لهذه المنظمة الدولية إن «السل يبقى المرض المعدي الأكثر فتكاً رغم القدرة على تفاديه وعلاجه».

وثمة لقاح ضد السل منذ عشرينات القرن العشرين، غير أن درجة الحماية ضد الأشكال الرئوية من هذا المرض تقرب من 50 %.

وفي الوقت عينه، يحذر الخبراء من خطر تقويض التقدم المحرز في السنوات الأخيرة للجم انتشار السل بفعل جائحة كوفيد-19. ولفتت لوتشيكا ديتيو إلى أن بلداناً كثيرة ينتشر فيها السل «لا تزال تعتمد سياسات وممارسات وعلاجات بالية».

ولا يزال حوالى 40 % من البلدان ال37 التي شملها التقرير يعالج الأشكال المقاومة من المرض باستخدام أدوية عن طريق الحقن بالية، وهي علاجات طويلة ومضنية وبفاعلية عشوائية.

وقال المنسق الوطني للشراكة العالمية لدحر السل في جمهورية الكونغو الديموقراطية: «علينا بذل جهود أكبر»، واصفاً السل بأنه «مأساة معاصرة» تودي «بأكثر من أربعة آلاف شخص يومياً».

كذلك أطلق باحثون في «إنترناشيونال جورنال أوف توبركولوسس أند لانغ ديسيسز» الاثنين دراسة ترمي إلى «تحسين فهم سبل الوقاية والتصدي للآفة المزدوجة» لمرضى السل الذين يصابون بفيروس كورونا. ورغم وجود صلة مثبتة بين الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 والسل، وهما مرضان يصيبان الرئتين، قلة من الدراسات أجريت بشأن طريقة تفاعل المرضين معاً إذا ما أصابا جسم الإنسان. (وكالات)