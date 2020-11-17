شكرا لقرائتكم خبر عن «عجمان إكس» يطلق مختبر ومنصة «تك أكس» بالتعاون مع «إنتل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



عجمان:”الخليج 365”

أطلق مركز عجمان إكس، التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، المنصة الالكترونية والمختبر الخاص بمبادرة مستقبلي في إطار مساعي المركز للارتقاء بالكفاءات الإماراتية وتمكين قوى العمل الشابة بالمعارف والخبرات والأدوات التي تعزز من قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل التنافسي الذي تتمتع به دولة الإمارات وريادة مختلف القطاعات في المستقبل.

وكان المركز قد أطلق مبادرة مستقبلي في أغسطس الماضي، بالتعاون مع وازرة الموارد البشرية والتوطين، وقد استقطبت حتى الآن أكثر من 5 آلاف باحث من مواطني دولة الإمارات، من الطلاب والخريجين الجدد، أو الباحثين عن عمل، أو الموظفين المهتمين بتعزيز كفاءاتهم والارتقاء في مسارهم المهني. وتتيح المنصة التي أطلقت الثلاثاء المجال للمنتسبين بإنشاء ملف خاص لكل فرد للتسجيل في مختلف البرامج التي توفرها المنصة الإلكترونية، بالتعاون مع منصة «كورسيرا» العالمية التي تتيح للمنتسبين اكتساب أرقى الشهادات المعتمدة عالمياً وتقدمها مجموعة واسعة من الجامعات والمعاهد المعروفة في المنطقة والعالم، حيث تسعى لتكون البوابة الحكومية التي تدعم الشباب في تحديد المسارات المهنية الأنسب، بإعدادهم وتزويدهم بالمؤهلات اللازمة.

توجيهات ورؤى مستقبلية

وقالت الشيخة نورة النعيمي، مديرة مركز عجمان إكس: «يترجم إطلاق المنصة توجيهات القيادة الرشيدة بالاستعداد للمستقبل ووضع الحلول التي تركّز على تطوير مهارات وكفاءات قوى العمل الإماراتية الشابة وتزويد الشباب بمختلف الأدوات التي تمكّنه من مواجهة التحديات وتحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات، بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071»

وأضافت «تستهدف المنصة مستقبلي خدمة المواطنين الباحثين عن عمل أو عن فرص تطوير مسارهم الوظيفي الحالي وتأمين مستقبل مهني أفضل، وقد نجحنا في استقطاب أكثر من 5 آلاف مشاركٍ إماراتي من شتى أنحاء الدولة ومن مختلف التخصصات. وسنعمل عبر مجموعة الشراكات الاستراتيجية التي تتمتع بها المنصة، من جامعات ومعاهد ومؤسسات تدريبية عالمية، على توفير أكبر قدر من الدورات والبرامج المعتمدة ما يسهم في تميّز الكفاءات الإماراتية ومساعدتهم على تطوير ذاتهم والإطلاع على أحدث المهارات التي تعزز تنافسيتهم الوظيفية».

وأوضحت «يأتي هذا الاستثمار الجديد في إطار المساعي المتواصلة لمركز عجمان أكس التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المسؤول عن إطلاق المبادرات والخطط والبرامج الفعالة التي تتماشى مع توجهات البرنامج الوطني الذي رسمته قيادتنا الحكيمة في سعيها للاستثمار الدائم في الموارد البشرية المواطنة ومد الشباب بكافة الأدوات والخبرات التي تضمن لهم التحول لأفراد فاعلين في مجتمعاتهم ومساهمين في استدامة مقدرات وإنجازات هذا الوطن، الذي يضمن لشعبه رغد العيش الكريم».

وأكدت النعيمي «حرصنا في هذا الاستثمار على التعاون مع أرقى المؤسسات الرائدة في تخصصاتها، كما حرصنا على توثيق هذا التأهيل بشهادات معتمدة من هذه المؤسسات، وتوفير هذه الخدمات مجاناً لمنتسبي المبادرة».